AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya sert tepki: Sözleri yok hükmündedir

"İNSANLIK BU ŞEBEKENİN TEHDİDİ ALTINDADIR"

Bu sözler insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor... İnsanlık bu şebekenin tehditi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

"BU SALDIRILAR, İNSANİ TRAJEDİYİ DAYANILMAZ BİR NOKTAYA TAŞIYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni saldırı dalgası, Netanyahu hükûmetinin işlediği soykırım suçlarının kanlı bir aşamasıdır. Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saymakta, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut eklemektedir.

Binlerce Filistinlinin katledilmesine, yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan bu saldırılar, insani trajediyi dayanılmaz bir noktaya taşımaktadır.

Artık uluslararası toplum için mazeret kalmamıştır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz.