AK Parti’den, Özgür Özel’in Küstah sözlerine tepki! “önce, rüşvet-yolsuzluk iddialarına cevap verin”

Milletin aklıyla alay etmeyin! Dönüp aynaya bakınız. Biz eser, hizmet ve vizyon ortaya koyarken; siz hakaret, iftira ve kirli siyaset üretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Milletimiz kimin ülkeye hizmet ettiğini, kimin kirli siyasetin figüranı olduğunu çok iyi biliyor. Gündemi değiştirmek için hakaret siyaseti ile yol alamazsınız. Hakaretle, iftirayla, çamurla siyaset yapılmaz! Elinizdeki çamur eninde sonunda size bulaşacaktır. Türkiye; bu aziz millete hizmet edenlerle yükselecek, iftira ve yalan siyaseti yapanlar ise tarihin çöp sepetine atılacaktır." ifadelerine yer verdi.