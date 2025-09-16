AK Partili Şebnem Bursalı’dan İzmir’deki çöp krizine tepki: Çöp dağları halk sağlığını tehdit ediyor!

Şehir genelinde çöp yığınlarının oluşturduğu kötü manzaraya ve tehlikelere dikkat çeken Şebnem Bursalı, "İzmir'de CHP'li belediyelerin yönetim zafiyeti her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Bugün şehrin dört bir yanında yaşanan çöp krizi, bu beceriksizliğin en somut göstergesidir. Sokaklar, caddeler ve meydanlarda çöp dağları oluşmuş durumda. Bu utanç verici tablo sadece görüntü kirliliği değil, halk sağlığı açısından da büyük bir tehdittir" dedi.

"İZMİR BU AYIBI, SİZ İSE İZMİR'İ HAK ETMİYORSUNUZ!"

Vatandaşların kendi imkânlarıyla çöpleri toplamak zorunda kaldığını, bazı bölgelerde ise çöp yığınlarının yakılmasıyla yangın riski oluştuğunu vurgulayan Bursalı, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyeler; asli göreviniz olan çöp toplama hizmetini bile yapamıyorsanız, İzmir'e nasıl hizmet edeceksiniz? Yıllardır hizmet belediyeciliği yerine algı ve reklam belediyeciliği yapan anlayış, bugün İzmir'i yaşanmaz hale getirmiştir. İzmirli hemşehrilerimiz vergilerini ödüyor; karşılığında tertemiz sokaklar, güvenli yaşam alanları bekliyor. Ancak karşılaştıkları manzara; çöp dağları, hastalık riski, yangın tehdidi ve beceriksizliktir. Artık bahane değil, çözüm üretin. İzmir bu ayıbı hak etmiyor. Siz ise bu vurdumduymazlığınızla İzmir'i hak etmiyorsunuz."