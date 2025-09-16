Bakan Kurum’dan deprem konutlarına yönelik propagandalara cevap: “Onlar konuşuyor, biz eser üretiyoruz”

"DEPREM BÖLGESİ AYAĞA KALKANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ"



Kahramanmaraş'ın depremde en ağır yıkımı yaşayan illerin başında geldiğini belirten Kurum, "Depremin ilk anından itibaren bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte sahadaydık. İlk saat, ilk dakika itibarıyla vatandaşımızın yanında olduk. O günden bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Maraş'ımızı ve diğer 10 ilimizi ayağa kaldırmak için 2 bin 200'ü aşkın mimar, mühendis, işçi kardeşimizle gece gündüz çalıştık. Hem inşaat seferberliğini başlattık hem de topyekûn bir milletin yeniden diriliş hareketine omuz verdik. Ve buradan bir kez daha söz veriyoruz, evine, işine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı bırakmayacağız. Deprem bölgesi ayağa kalkana kadar da Maraş'tan ve diğer illerimizden ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.