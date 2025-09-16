CHP Gençlik Kolları Başkanı’na hakaretten gözaltı

CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e 13 Eylül günü sosyal medyadan hakaretler yağdırdı. Gürzel, kendisine yönelik paylaşımları sebebiyle Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanıldığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu kaydetti.

'MESNETSIZ İFADELER KULLANDI'

Bu tür açıklamaların geçmişte de taraflar arasında gerilim yarattığını dile getirdi. Gürzel, "mesnetsiz ifadeler ve hakaret içerikli paylaşım" gerekçesiyle yaptığı şikâyetin dilekçesine sosyal medyada yapılan paylaşımların ekran görüntülerini de ekledi. Soruşturma kapsamında CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, "kamu görevlisine hakaret" suçundan gözaltına alındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Kılıç adli kontral şartıyla serbest bırakıldı.