Eylem 7. gününde devam ediyor

Belediye binasında 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de "işgal eylemi" başlatan Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan 1885 işçi, eylemlerine belediye hizmet binası önünde iş bırakma eylemi şeklinde devam ediyor. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere eylemin başlamasının ardından 3 aylık maaşlarının bir kısmının ödendiğini, hâlâ alacaklarının olduğunu söyledi. İşçinin, alacakları nedeniyle çalışmama hakkını kullandığını ifade eden Yıldız, kira, kredi kartı gibi ödemeleri yapmakta zorlandıklarını kaydetti. Yıldız, belediye yönetiminin dün gece iş makineleri ve belediyeden emekli eski çalışanlarla çöpleri toplatmak istediğini savunarak, işleri başka bir işçiye yaptırmanın doğru olmadığını belirtti.