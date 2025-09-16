Filenin Sultanları’ndan Başkan Erdoğan’a özel hediye

Başkan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Hediye edilen formalardan birinin Başkan Erdoğan'ın memleketi Rize'ye ait olması dikkat çekti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.