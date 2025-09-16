Haberler Gündem Haberleri Filenin Sultanları'ndan Başkan Erdoğan'a özel hediye
Giriş Tarihi: 16.9.2025 18:56 Son Güncelleme: 16.9.2025 19:04

Filenin Sultanları'ndan Başkan Erdoğan'a özel hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti. Takım kaptanı Eda Erdem, Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.

AA Gündem
Filenin Sultanları’ndan Başkan Erdoğan’a özel hediye

Başkan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL HEDİYE

Takım kaptanlarından Eda Erdem, Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.

Hediye edilen formalardan birinin Başkan Erdoğan'ın memleketi Rize'ye ait olması dikkat çekti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları'ndan Başkan Erdoğan'a özel hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz