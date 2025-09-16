İsrail’i durduracak güce sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı- Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu:

Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden, uluslararası hukuka ve kural temelli uluslararası sisteme meydan okuyan bu zihniyet, işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. Arabulucu Katar'a saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. İslam âlemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkâna Allah'ın izniyle sahiptir.

Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar'a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek mecburiyetinde kaldı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adımdır. Gönül isterdi ki bu daha erken bir aşamada yapılsın. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.

İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkânlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayii ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum. Türkiye olarak bir buçuk senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9.5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik.

Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam âleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerek. Türkiye olarak Katar'ın her daim yanındayız.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, zirve için gittiği Katar'da ikili ve ayaküstü temaslarda bulundu. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yle de ayaküstü görüştü.



NE TEHCİRİ NE SOYKIRIMI KABUL EDEBİLİRİZ



Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına destek çok önemli. Bölgenin güvenliğini el birliğiyle kendimizin sağlayacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmeliyiz. 1967 sınırları temelinde Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz.





MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ

Başkan Erdoğan dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir araya geldi. İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu belirtti. Erdoğan, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğine işaret eden Erdoğan, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Görüşmede Es-Sani, Erdoğan'a hediye takdim etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı.





GARDAŞA BAKÜ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı. Erdoğan, mesajda "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. AA





BU SALDIRI TÜM İSLAM DEVLETLERİNE

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, "İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği korkakça ve yasadışı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu saldırının tüm Arap ve İslam devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Katar'ın, BM Şartı uyarınca, İsrail saldırısına yanıt vermek için attığı tüm adımlarda yanında olunacağı mesajı verilen bildiride, İsrail'in herhangi bir Arap ya da İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tehditleri kesin olarak reddedildi. Katar'a yönelik saldırının egemenliğe açık ihlal ve bölgesel barışa ciddi tehdit olarak görüldüğü belirtilen bildiride, Katar'ın bu saldırganlığı göğüslemesinde ortak destek mesajı paylaşıldı. Bildiride, "İsrail'in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ediyoruz" denildi.