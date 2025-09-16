Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nijerli mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı" denildi.