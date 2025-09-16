Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nijerli mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.9.2025 14:57

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile bir araya geldi.

DHA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifou Mody ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk mevkidaşını askeri törenle karşıladı" denildi.

