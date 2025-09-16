Şaibeli kurultay davası yine ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın dördüncü duruşmasında karar verildi. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Mahkeme hâkimi, İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava dosyasının gönderilebilmesi için yazı yazıldığını bildirdi.

'KURULTAY İRADESİ YOK SAYILDI'

Davacı avukatı Onur Üregen savunmasında, "Kurultayda, tutuklu İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birçok sanıkta oylamaya hile karıştırılması, kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Soruşturma dosyasındaki delillerle açık bir şekilde, faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ederek, kurultayı kriminal faaliyetlerle sakatladığı anlaşılmıştır.

Failler tarafından Özel'in genel başkanlığı kazanmasını sağlamak için delegelere nakit para dağıtma, çeşitli menfaatler temin etme, yakınlarına hukuka ve usule aykırı şekilde partide çalışma olanağı sağlama, ihale vaadinde bulunma gibi çok sayıda usulsüzlük gerçekleştirilmiştir" dedi. Üregen, "4-5 Kasım tarihli kurultayın mutlak butlanla sakatlanmış ve bundan ötürü yok hükmünde sayılabilecek olmasından ötürü, mevzuat ve hukukun bir gereği olarak, kurultayda seçilmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki parti başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine tedbiren iade edilmesi gereklidir" ifadelerinde bulundu.

MAHKEME DELEGE LİSTELERİNİ İSTEDİ

Mahkeme, 21 Eylül'de yapılacağı bildirilen olağanüstü kurultaya ilişkin olarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi'nden delege listeleri ile tutanaklarının mahkemeye gönderilmesini talep ederek müzekkere yazdı. Mahkeme hâkimi, 24 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olağanüstü il kongresine dair delegelerin isim listesi ve birleşim tutanaklarının Sarıyer İlçe Seçim Kurulu ile CHP Genel Merkezi'nden celbine karar verdi. Sonra duruşmayı 24 Ekim 2025 tarihine ertelendi.