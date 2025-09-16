‘U’ logolu metro ve Marmaray’a zam yok

İBB yönetiminin toplu ulaşıma dünden geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yapması tepkiyle karşılandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, vatandaşlara bir müjdeyi de duyurdu:

Bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alınmıştır. Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP'li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumda.

15 Ocak'ta, 2025 için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi yeni bir gerekçe yokken yüzde 30'luk yeni bir zam yapıldı.

Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul'un manzarası haline geldi.

İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani "U" logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da, bu zamdan etkilenmeyecekler.