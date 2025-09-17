39 şüphelinin tutuklanması talep edildi

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 45 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan şüphelilerden Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne evk edildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" bulunuyor. Önceki "Yolsuzluk" operasyonlarında olduğu gibi yine ihalelerin verileceği kişi ve şirketlerin önceden belirlendiği, planlanan şartların oluşturulmasının ardından söz konusu kişi veya şirketlere ihalelerin verilerek usulsüzlüklerin ortaya çıktığı ve tespit edildiği iddia edilmişti.