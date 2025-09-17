Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:59

Başkan Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

AA
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici 27 Mayıs darbesinin cunta mahkemesi tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilişlerinin 64'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

