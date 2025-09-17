Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde konuştu

"TANRI DAĞLARIN ETEKLERİNDE 30 YAŞINA GELEN BU ÇINAR DAHA NİCE YILLAR YAŞASIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, ziyaretinin Kırgızistan ile Türkiye arasında kardeşliğin en önemli nişanelerinden olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümüne denk gelmesinin bir kıvanç kaynağı olduğunu belirterek, "30. Yılınız kutlu olsun diyorum. Tanrı dağların eteklerinde 30 yaşına gelen bu çınar daha nice yıllar yaşasın" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Yılmaz, "Türkistan'ın kadim milletlerinden Kırgız halkıyla ortak bir kültür, dil, inanç ve medeniyete sahibiz. Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Bişkek'te büyükelçilik açan ilk ülke olma gururunu her zaman taşıyacağız. Türkiye ve Kırgızistan'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı da günümüzde etkinliği ve önemi giderek artan bir uluslararası teşkilat haline gelmiştir. Bugün de bu teşkilatın dönem başkanlığını Kırgızistan son derece başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bu bakımdan da tebrik ediyoruz. Yarın bu teşkilatın önemli bir toplantısına da iştirak edeceğiz" dedi.