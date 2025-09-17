İzmir’de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, dijital materyallerde örgüt üyeliklerine dair kayıt bulunan ve örgüt üyesi olduklarına ilişkin beyan bulunan emekli veya ihraç polis, aktif öğretmen ve sivil şahısların da aralarında olduğu 13 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.