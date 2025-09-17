Komisyon Moro Müslümanları deneyimini dinleyecek

"Terörsüz Türkiye" Komisyonu bu hafta Filipinler'de Moro Müslümanları ile hükümet arasında 40 yıllık çatışma sürecinin anlaşmayla sonlandırılmasında arabuluculuk görevi üstlenen büyükelçi Fatih Ulusoy ile Hüseyin Oruç'u dinleyecek.

Yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybettiği, 1.5 milyondan fazla insanın göç etmek zorunda kaldığı çatışmalar, hükümet ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında Mart 2014'te yılında imzalanan barış anlaşması ile noktalandı. Ulusoy ve Oruç bu sürece ilişkin deneyimlerini komisyona aktaracak.

'GİZLİ AJANDA YOK'

Diğer taraftan komisyon üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti'nin Türkiye Bülteni'nde "Terörsüz Türkiye" idealine dair yol haritasını anlattı.

Gül, bültende, "Komisyonumuzun tutanakları TBMM sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Hiçbir gizli ajandamız yoktur, her şey milletimizin gözü önünde konuşulmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ise, "Bu süreçte yalnızca silahsızlanma değil, aynı zamanda sosyal rehabilitasyon, bölgesel kalkınma, demokratik katılım ve toplumsal bütünleşme de hedeflenmektedir. Hukuki düzenlemeler, hakları sınırlandırmayı değil, bu sürecin başarıyla nihayete ermesi için gerekli koşulları oluşturmayı hedefleyecektir" dedi.



ERDOĞAN KURTULMUŞ'U KABUL ETTİ

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarına aralıksız devam ederken, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'u kabul etti. İletişim Başkanlığı görüşmenin 'basına kapalı' olduğu bilgisini paylaştı. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı öğrenildi. SABAH