MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! "Türkiye her türlü desteği vermeye hazır"

"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA"

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.