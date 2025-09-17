MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! "Türkiye her türlü desteği vermeye hazır"

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA"
Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.
TERÖRLE MÜCADELE
Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.