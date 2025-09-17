Haberler Gündem Haberleri MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! "Türkiye her türlü desteği vermeye hazır"
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! "Türkiye her türlü desteği vermeye hazır"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

Güvelik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA"

Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, siyasi istikrarı ve toplumsal barışın öneminin altı çizilen görüşmede, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin yanında olacağı bir kez daha vurgulandı.

"ŞAM YÖNETİMİNE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Görüşmede, Suriye'nin yeni hükümetinin iç ve dış tehditlere karşı verdiği mücadeleye de değinilerek, Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin de görüşüldüğü görüşmede, Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sınır güvenliği ve gümrük kapıları, ekonomik şartların iyileştirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşlerine yönelik meseleler de ele alındı.

