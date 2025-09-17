Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın deprem felaketinin yaralarının hızla sarılmaya devam edildiğini belirterek, 2 yıl içinde 300 bin konutu teslim edecek kapasiteye sahip olan Türkiye'de saatte 23, günde ise 550 konut üretilebildiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, depremin yaraları sarılırken son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, deprem sonrası şehirlerin yeniden inşası ve şehir bütünü için atılan adımlara değindi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konut ve işyerlerinin hızla inşa edildiğini belirten Kurum, "Şu ana kadar 304 bin konutun anahtarlarının teslimini gerçekleştirdik.

Deprem bölgesindeki konutların yüzde 70'i tamamlandı. 453 bin hak sahibine yuva sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye 2 yıl içinde yaklaşık 300 bin konutu teslim edecek kapasiteye sahip. Saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübe ve azme sahibiz. Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin yeni yuva ve işyerinin teslimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.