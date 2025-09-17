Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Bilim insanlarımızın desteklenmesi öncelikli hedefimiz

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılışında konuştu.

Konuşmasında TEKNOFEST'lerin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nde çok eşsiz bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğunda Türk gençliğinin önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Kacır, tüm platformlarda gençlerin önünü açmaya, Türkiye'nin AR-GE, inovasyon yolculuğunu hızlandırmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Buluş Fuarı da, bu yıl onuncusuna imza attığımız bu büyük organizasyon da bu çabalarımızın bir parçası. Türk Patent ve Marka kurumumuzun ev sahipliğinde bu yıl 23 ülkeden 470 buluşçuyu burada misafirlerimiz de bir araya getiriyor. Ve düzenleyeceğimiz yarışmayla aralarından bazılarını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 23 yılda Türkiye'de hem araştırma geliştirme, inovasyon altyapısını hem de Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini güçlendirmek için çaba gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dev bir araştırma geliştirme inovasyon ekosistemi inşa ettik.

Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 290 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de teknoparkların sayısını 2'den 113'e, teknoparklarda faaliyet gösteren inovasyon odaklı çalışan şirketlerimizin girişimlerimizin sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardık. Araştırma geliştirmeye milli gelirimizden ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık."

Türkiye'nin milli gelirinden araştırma geliştirmeye ayırdığı payı İtalya, İspanya gibi ülkelerle eşit düzeye getirdiğini hatırlatan Kacır, daha gidilecek çok yol olduğuna işaret etti.

Kacır, "Bu dönemde fikri mülkiyete çok kaynak ayırdık, çok yatırım yaptık. Türkiye'nin fikri mülkiyet havuzunu tescilli fikri mülkiyet sayısını 93 binden 2 milyona yükselttik. Bir yılda Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414 iken şimdi 10 binin üzerine çıkardık." dedi.

"BİLİM İNSANLARIMIZIN DESTEKLENMESİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ"

Kacır, daha sonra Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı.

Ödül törenindeki konuşmasında, Türkiye Bilimler Akademisi TEKNOFEST Bilim Ödülleri'nin, TEKNOFEST'in önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, stratejik alanlarda kritik teknolojileri, kendi imkanlarıyla geliştiren üretebilen bir ülke olma yolculuğunu en önemli beka meselesi olarak gördüklerini söyledi.

Kacır, Türkiye'de yürütülen tüm bilimsel çalışmalara, inovasyon çalışmalarına, yüksek teknoloji çalışmalarına destek vermeye gayret ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biliyoruz ki teknolojik bağımsızlık olmaksızın ekonomik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık olmaksızın siyasi bağımsızlık ve tam bağımsızlık mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirmesi bizler için 'Türkiye Yüzyılı' iddiamızın en önemli unsuru. Teknolojik atılım, teknolojik hamle ancak bilimsel gidişat ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bilim insanlarımızın desteklenmesi, güçlendirilmesi ve katma değere dönüşmesi yine bizim öncelikli hedefimiz. Bu anlayışla hem Türkiye Bilimler Akademisi, hem TÜBİTAK, hem de diğer ilgili kurumlarımız eliyle bu yarışmaları hayata geçiriyor."