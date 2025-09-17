Son dakika: Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında 'rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?



Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında olduğu 26 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 45 şüpheliden aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HASAN MUTLU TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde savunması alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 19 şüpheli hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından "Zimmet", "Rüşvet almak" ve "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" suçlarından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sorgu zaptına ulaşıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirini 250 bin olduğunu belirten Mutlu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İHBAR İLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Tutuklama kararı veren hakimlik gerekçede şunlara yer verdi;

Müşteki Adil Umur'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi ve ifade vermesi üzerine Bayrampaşa Belediyesi ve İştiraklerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Müşteki ve tanık beyanları doğrultusunda, Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığınca yapılan bir takım ihale ve hizmet alımlarında şüpheli Hasan Mutlu başkanlığında, başkan yardımcıları, belediye iştirakler müdürlüklerince, ihalelerin usule aykırı yapıldığı anlatıldı.

İHALE OYUNLARI

Kararda, adrese teslim ihaleler verildiği, ihaleyi istedikleri şahıs yada firma alamaması halinde sözleşme yapılmayarak ihalelerin iptal edildiği, İhalelerin iptal gerekçesi açıklanmayarak yeniden ihale yapılarak daha düşük maliyetle aynı kişiye verildiği, Kamu ihale kurumunca iptal edilen ihalelerin usule aykırı doğrudan temin yolu ile yine aynı şahıslara verildiği, İhaleleri genelde şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun talimatıyla BAYTAŞ ve BAYPAŞ'ın aldığını ve yine başkanın talimatıyla alt kiralama yöntemiyle kendi adamlarına verildiği aktarıldı.

PATENTLİ MARKASI ADINA KAFE HİZMETİ

Belediyeye ait işyerlerine Hasan Mutlu'nun kendisi tarafından patenti alınan "Mis's Kafe" ismi verdiği, işletmecilerini ise ihale yapılmadan Meclis üyelerinin yakınlarına verildiği tutuklama kararında anlatıldı. Yine belediye meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe alındığı, önceki belediye döneminden kalan işletmecilere sözleşme tarihinden önce çıkmaları için belediye yöneticileri tarafından sistemli şekilde mobing uygulandığı kararda belirtildi.

DAĞITILMAYAN YARDIM KARTLARI

Şüpheliler tarafından imar işleri müdürlüğünce müteahhitlerden rüşvet alındığı, yine işyeri ruhsatı almak isteyenlerden gıda kolisi bağışı adı altında zincir marketlere ait alış veriş kartları aldıkları ancak bunları kendilerinin kullandıklarını, yine belediyeye yapmış oldukları hizmet bedeli hakkedişlerini almak isteyenlerden para ve çek istedikleri, bu para ve çekleri "Net Servis" isimli firmaya vermelerinin istendiği, bu sebeplerle haksız kazanç, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı oluştuğu anlatıldı.