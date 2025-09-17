Son dakika: CHP’li Köyceğiz Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan yardımcısı gözaltında

Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla ekipler tarafından operasyon düzenlendi.



Belediyede görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısının çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve sahte düzenlediği yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi.



Bunun üzerine şüpheli belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı, arama el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.