TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek





İkinci oturum da ise Filipinler'de Moro Müslümanları ile hükümet arasında 40 yıllık çatışma sürecinin anlaşmayla sonlandırılmasında arabuluculuk görevi üstlenen büyükelçi Fatih Ulusoy ile Hüseyin Oruç'u dinlenecek.

FİLİPİNLER'DE ARABULUCULUK YAPAN İKİ BÜYÜKELÇİ DİNLENECEK



Filipinler'de Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile devlet arasındaki çatışma 1970'lerden itibaren yüz binlerce cana mal olmuştu. On yıllar süren şiddetli çatışmaların ardından 2014'te Barış Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmayla Moro İslami Kurtuluş Cephesi silah bırakmayı, kabul etmişti.