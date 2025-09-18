ABD ve İngiltere, Gazze konusunda fikir ayrılığı yaşıyor! Trump: Savaşın bitmesini istiyoruz ama...

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Starmer ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını ifade etti. Gazze'deki savaşın sona ermesini istediklerini söyleyen Trump, "Filistin'in tanınmasını istemiyoruz. İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var." dedi.
Trump, toplantıda şu ifadeleri kullandı:
"UKRAYNA MESELESİNİN NASIL SONUÇLANACAĞINI GÖRECEĞİZ"
"Bu muhteşem ağırlama için kelimelerin ötesinde minnettarım. ABD ve İngiltere çok yakın müttefiktir. Teknoloji anlaşması, ABD ve İngiltere'nin bir sonraki büyük teknoloji devrimine yan yana öncülük etmesini sağlayacak.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna konusunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Rusya-Ukrayna meselesinin en kolay mesele olacağını düşünmüştüm ama orada süreç karmaşıklaştı. Ukrayna meselesinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
İsrail ve Gazze'nin de durumu karışık evet ama onu da çözeceğiz. Şu ana kadar 7 savaş bitirdik. Birleşik Krallık'ın savunma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki Birleşik Krallık'la beraber özgürlük değerlerini savunacağız.
"İNGİLTERE İLE FİKİR AYRILIKLARIMIZ VAR"
İsrail-Gazze konusu çok karışık ancak çözülecek. Biz de Gazze savaşın bitmesini istiyoruz. Filistin'in tanınmasını istemiyoruz. İngiltere ile fikir ayrılıklarımız var.
"GAZZE'DEKİ DURUM TOLERE EDİLEMEZ"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı basın toplantısında, "Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası." ifadelerini kullandı.
Starmer ve Trump, İngiltere'nin Aylesbury kentindeki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Starmer, geçen yüzyılda olduğu gibi, bu yüzyılı da birlikte "şekillendirmek" için hazır olduklarını belirtti.
Bugün yaptıkları teknoloji ortaklığının ötesinde güvenlik meselesinin de ikili ilişkilerin temel taşı olmaya devam ettiğini dile getiren Starmer, ABD ile savunmada da barışta da "birleşmiş" durumda olduklarını kaydetti.
"İNSANİ FELAKETİ SONA ERDİRMELİYİZ"
Starmer, Gazze'ye ilişkin,"Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek, yardımları ulaştırmak, rehineleri serbest bırakmak ve nihayetinde İsrail'i ve bölgeyi İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik sağlayabilecek kapsamlı bir plana geri döndürmek için birlikte çalışıyoruz." dedi.
Ukrayna'daki ölümleri de sona erdirmek için birlikte hareket ettiklerini aktaran Starmer, son günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, işgalin başından bu yana en büyük saldırısını gerçekleştirerek ve NATO hava sahasını ihlal ederek "gerçek yüzünü" gösterdiğini söyledi.
Starmer, "Bugün, savunmamızı nasıl güçlendirebileceğimizi, Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek sağlayabileceğimizi ve Putin'i kalıcı bir barış anlaşmasına ikna etmek için baskıyı kararlı biçimde nasıl artırabileceğimizi görüştük." diye konuştu.
"BARIŞ VE YENİ BİR YOL HARİTASINA İHTİYAÇ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"
Toplantının soru-cevap bölümünde "Filistin devletinin tanınması gerçekte neyi sağlayacak? Bu, kendi partinizdeki insanları yatıştırmak için yapılan bir jest politikası değil mi?" sorusu üzerine Starmer, Trump ile yaptıkları görüşmede bu meseleyi de ele aldıklarını aktardı.
Starmer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'deki durum tolere edilemez olduğundan, barış ve bir yol haritasına ihtiyaç olduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Bu, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız barış planının bir parçası. Bu sabah sadece bunu tartışmakla kalmadık, ekiplerimiz (Filistin devletinin) tanınması konusunun ele alınması gerektiği konusunda da birlikte çalışıyor. Bu, umarız bizi şu anda içinde bulunduğumuz korkunç durumdan, şu anda sahip olmadığımız güvenli ve emniyetli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin devleti sonucuna ulaştıracak genel paketin bir parçasıdır."