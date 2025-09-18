Bakan Güler: Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz

"4 BİN KAPASİTESİYLE VE ALT SPOR SALONLARIYLA ÇOK ÖZEL BİR TESİS"

Bayburt'un özel bir gün yaşadığına dikkat çeken Bakan Bak, "Bu spor kompleksi, 4 bin kapasitesiyle ve alt spor salonlarıyla, yardımcı bölümleriyle beraber gerçekten çok özel bir tesis. Biz bu tesisin Bayburt'un gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN 4 BİN KİŞİLİK SALON EMRİNİ YERİNE GETİRDİK"&NBSP;

Başta bin 500 kişilik spor salonu yapmayı planladıklarını ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapasitenin artırıldığını belirten Bakan Bak, "Bayburt'un nüfusuna oranla biz bin 500 kişilik bir salon yapmayı planlamıştık. Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon yapacaksın' dedi. Biz de emirlerini yerine getirdik. Bayburt'a bu tesis hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENÇLERİNE VERDİĞİ YATIRIMLARLA TESİSLERİYLE BERABER BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDE"

Bakan Bak, ülke genelinde gençlere yönelik yapılan yatırımlara değinerek, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Bugün 1 milyon yatak kapasitesi demek, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusunu barındırmak demek. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Türkiye gençlerine verdiği yatırımlarla, gençlik merkezleriyle, genç ofisleriyle, tesisleriyle beraber büyük bir yatırım ve atılım içerisinde. Bayburt'umuza da tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.