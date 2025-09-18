Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü! "Türkiye'nin önceliği Gazze'de acil ateşkesin sağlanması"

"İSLAM DÜNYASI DAHA FAZLA BİR VE BERABER OLMALI"

Başkan Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.