CHP’nin kurgusu çöktü! Atatürk portresi belediyenin çıktı... Kendim aldım dedi, Demirbaş çıktı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçmiş, gözler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya'ya çevrilmişti.

ATATÜRK PORTRESİ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Kamuoyunda, Karakaya'nın da CHP'den istifa ederek bağımsız olarak başkan yardımcılığına devam edeceği konuşuluyordu. CHP'den istifa eden Melih Karakaya'nın, kararından günler önce meclis üyeliğinden de ayrılacağına dair bilinçli olarak haberler servis edildi. Bu süreçte kamuoyunda mağduriyet algısı yaratılmaya çalışıldı. İstifa sonrası belediye önünde elinde Atatürk portresiyle çekilen fotoğraf ise sosyal medyada hızla yayılarak "örgütünü satmayan kahraman" imajı oluşturdu.

FOTOĞRAF KURGUSU ORTAYA ÇIKTI

Ancak yapılan incelemelerde Karakaya'nın makam odasında hiçbir zaman kendi taşıdığı portreyi kullanmadığı, tam tersine odalarda belediyeye ait büyük Atatürk portresinin yer aldığı belirlendi. Elinde taşıdığı portrenin ise AK Parti döneminde bir başkan yardımcısının odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresiyle yan yana kullanıldığı anlaşıldı.

KENDİM ALDIM DEDİ, DEMİRBAŞ ÇIKTI

Halk TV yayınında portreyi kendi imkanlarıyla satın aldığını iddia eden Karakaya'nın bu beyanı da fotoğraflarla çürütüldü. Portre, Beykoz Belediyesi'nin resmi demirbaşı çıktı. Böylece kamuoyuna sunulmaya çalışılan algı operasyonu gün yüzüne çıktığı gibi çökmüş oldu.

600 BİN LİRALIK ALIM İDDİASI

Melih Karakaya hakkında gündeme gelen bir diğer iddia ise belediye üzerinden yapılan teknoloji alımlarıyla ilgiliydi. Tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada ifade veren bir tanık, yaklaşık 600 bin liralık tablet ve cep telefonu alımının Karakaya'nın yönlendirdiği firmadan yapıldığını söyledi.

ÖLÜMCÜL İHMALİN SORUMLUSU

Karakaya'nın sorumlu olduğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Beykoz Çayırı'ndaki festivalde 18 yaşındaki İbrahim Burgaz elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunda ciddi güvenlik eksiklikleri tespit edilmesine rağmen, organizasyondan sorumlu olan Karakaya'nın bugüne dek ifade vermemiş olması dikkat çekti.

GERÇEKLER BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR

İstifa sürecinde "örgütüne sahip çıkan kahraman" olarak lanse edilmeye çalışılan Melih Karakaya'nın, belediye demirbaşıyla algı çalışması yaptığı, şaibeli alımlar ve ölümcül ihmallerle anıldığı görüldü. Muhalif medyanın Atatürk fotoğrafı üzerinden yürüttüğü algı operasyonu kısa sürede çökerken, kamuoyunun gerçekleri görmesi uzun sürmedi.