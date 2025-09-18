Millet, şehitlerini kabirleri başında andı

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası 17 Eylül 1961'de idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, idamının 64. yıldönümünde Topkapı Anıt Mezar'da anıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Menderes'in gelini Ümran Menderes'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu için dua edip anıtlara karanfil bıraktı; ardından Aydın Menderes ve Turgut Özal'ın kabirleri ziyaret edildi.

Ömer İleri, 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine vurduğu darbeyi hatırlatarak, "Hiçbir gerekçe bu günahın üstünü örtemez" dedi ve CHP'nin milletten özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Menderes'i "bu toprakların sarsılmaz onuru" olarak tanımladı, "Yeter, söz milletindir" diyerek başbakan olan Menderes'in kalkınma hamlelerinin 27 Mayıs'ta tanklarla kesildiğini söyledi. Yerlikaya ayrıca, 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar darbeler zincirini hatırlattı ve "Bugün attığımız adımlarla Menderes'in yarım kalan cümlelerini tamamlıyor, Türkiye Yüzyılı'nın ilk satırlarını yazıyoruz" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'DAN MENDERES ZORLU VE POLATKAN MESAJI

Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak görülen idamların 64. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, 27 Mayıs'ı "Demokrasi, hukuk ve adaletin ayaklar altına alındığı utanç verici darbe" olarak nitelendirdi ve Menderes ile yol arkadaşlarını rahmetle andı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da darbenin Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini vurguladı. Mehmet Fahri ÖZKAN/ ANKARA