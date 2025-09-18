Netanyahu’ya Kudüs cevabı: Kudüs, sizin değil bizim şehrimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kudüs bizimdir" çıkışına sert yanıt verdi. Erdoğan, "Kudüs, sizin değil bizim şehrimiz" ifadesini kullandı. "Kudüs'ün kirletilmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam âleminin ortak davası ve mirasıdır" vurgusunu yaptı. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

548 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ARSA: Bakanlığımızın yeni yerleşkesi toplam 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde konumlanıyor. Eskişehir yolu ile Bağlıca Bulvarı kesişim noktasında inşa edilecek. 334 bin kapalı alana sahip yerleşkemiz 3 ana kısımdan oluşuyor. Bunun 203 bin metrekaresi toprak üstü hacmi kaplıyor. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet edecek şekilde tasarlandı. 1600 araçlık kapalı otoparkı, 750 kişilik konferans salonu, 1 adet 80 ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonuyla yerleşkemiz modern bir eser olacaktır. Ekolojik ve estetik bir yapı olarak şehrimize iz bırakacaktır. Başkent Ankara'ya yeni bir silüet, dış ilişkilerde güçlü bir yapı oluşturmayı hedefledik. Bu yerleşkenin şehrimizin simgelerinden biri olacağına inanıyorum.

TÜRKİYE HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR DÜNYAYA İNANMAKTA: Türkiye güçlünün haklı olduğu değil haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve mücadele vermektedir. Dünya beşten büyüktür tespitimiz bu mücadelenin küresel ölçekte sembolü haline dönüşmüştür. Deprem ve sel gibi doğal afetlerden egemenliği hiçe sayan eylemlere kadar bu konudaki fikrimizi çok net ortaya koyduk. Savunma sanayii kapasitelerini güçlendirmelerine destek olduk. Hak ve çıkarlarını koruma çabalarına destek verdik. Büyük devlet refleksi neyi icap ediyorsa ona göre davrandık. Aynı ilkeli davranışımızı sürdüreceğiz.

HİÇBİR TAHRİK BİZİ ALIKOYAMAYACAKTIR: Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz olmaz. Bugün Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyununu kurma ve uygulama kudretine sahip bir ülkedir. Hiçbir tahrik bizi alıkoyamayacaktır. Tuzağa düşmeyiz. Provokasyona gelmeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Türkiye'nin dış siyaseti de barış odaklıdır. Bu, hadsizlikler karşısında susacağımız demek değildir. Bugün de yarın da inşallah dimdik ayakta duracağız.



KANLI KİLİT ENİNDE SONUNDA KIRILACAK

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız. Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Barbarlıkla hareket edenler döktükleri kanda boğulacaktır.





HİTLER ÖZENTİSİ

400 yıl Kudüs-ü Şerif'e hizmetkârlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Bugün buradan haykırıyorum belki öğrenir. 'La ilahe illallah İbrahim halilullah' ifadesinde anlamını bulan hikmet ve hoşgörüyle bu övülmüş şehri bir barış ve esenlik yurdu haline getirdik. Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek.





GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar. Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsinler. Bugün de kalbimizin yarısı Mekke yarısı Medine'dir. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam âleminin ortak davası, hafızası ve ortak mirasıdır. Namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız.



FİDAN: BU MEKÂN GÜÇLÜ BİR SEMBOL OLACAKTIR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nın ilk defa bireysel bir binası olacağını belirterek, "Yeni yerleşkemiz devletimizin uluslararası vakarının bir yansıması. Bu mekân güçlü bir sembol olacaktır. Bizim alamet-i farikamız eser ve hizmettir. Bugün temelini attığımız yerleşke, bu eser anlayışının somut bir örneği olacaktır. Yerleşkemizin tamamının 3 yıl içinde hizmete girmesi hedeflenmektedir" dedi.





TÜRKİYE ATEŞ ÇEMBERİ DIŞINDA KALMIŞTIR

Coğrafyamızda yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Fidan, Başkan Erdoğan'a yönelik "Zatıâlinizin diplomasi çalışmaları ile Gazze meselesi gündem olmaktadır. Rusya ve Ukrayna savaşında masaya oturulmuştur. Türkiye sizin güçlü diplomasiniz sayesinde ateş çemberinin dışında kalabilmiştir. Ülkemiz 24 yıllık serüven sayesinde masada ve sahada etkin bir rol almıştır" ifadelerini kullandı.



DİPLOMASİNİN KALBİ TEK ÇATIDA TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan'ın temeli attığı Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi kampüsü, bakanlık ve bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın hâlen dokuz farklı binada yürüttüğü hizmetleri tek çatı altında toplayacak. Yaklaşık 300 bin metrekarelik kapalı alan sunan modern kompleks, yüksek güvenlik ve ileri teknolojik altyapıya sahip olacak. Çevre dostu tasarım öne çıkarken, toplantı salonları, açık tören alanları, müze, sergi ve sosyal mekânlar yer alacak. Proje, Dışişleri Bakanlığı'na ait taşınmaz gelirleriyle finanse edilerek devlet bütçesine ek yük getirmeyecek. İnşaatın üç yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.