TEKNOFEST İstanbul'a ikinci gününde ziyaretçi akını

TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinlikte ilk gün olduğu gibi ikinci gün de sabahın erken saatleri itibarıyla katılımcıların yoğun ilgisi dikkati çekti.

Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.