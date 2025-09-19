AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan Özel’e tepki: Müfteri olarak anılacak

HP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu operasyondan bir gün önce AK Parti ve MHP'li idarecilerin aradığına ilişkin açıklamasına yanıt veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Özgür Özel müfteri olarak anılacaktır" dedi. Özel'in iddialarına yanıt veren Özdemir, "Özel'in iftirasını şiddetle reddediyorum. Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için, '32 saatlik video kaydı var' diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır" ifadelerini kullandı.