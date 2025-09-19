AK Parti İzmir’e yeni il binası kazandırıyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in kurulduğu bölgede, otoyola yakın konumda 12 katlı yeni il binasının tapusunu aldı. Akıllı bina olarak inşa edilecek yapı, Smyrna Meydanı'na yakınlığıyla dikkat çekiyor. Gaziemir'deki mevcut binasını satarak 160 milyon TL gelir elde eden teşkilat, yeni arsa için 100 milyon TL ödedi. Geriye kalan 60 milyon TL ise genel merkez hesabına gönderildi. Yeni il binası, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın öncülüğünde, kente ve partiye kalıcı bir miras olarak kazandırılıyor. Binada bin kişilik kongre salonu, geniş ofisler ve modern altyapı yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, projenin 15 ayda tamamlanması öngörülüyor.