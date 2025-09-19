Antalya’da Kent Lokantaları’na tedbir konuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında, baskıyla alındığı öne sürülen ve "Kent Lokantası" olarak kullanılan 3 dükkâna Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedbir konuldu. Rüşvet soruşturmasında müteahhitten baskı yoluyla alındığı öne sürülen 5 dükkândan 3'ünün, belediye şirketine düşük bedelle kiralanarak "Kent Lokantası" olarak işletildiği tespit edilmişti. Ekpa İnşaat'ın iskân alabilmek için verdiği 5 dükkânın Muhittin Böcek adına verildiği ancak Böcek'in bir yakınının üzerine tapu devri yapıldığı öğrenilmişti. Dükkânlardan 3 tanesinin birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ekdağ isimli firmaya kiralandığı, bu firmanın da birleştirilen 3 dükkânı Antalya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Kent Lokantası olarak işletmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Ekdağ isimli firmanın Kent Lokantası için aylık 150 bin lira kira ödediği belirlenmişti. Skandalı ortaya çıkaran isim ise Ekpa İnşaat şirketinde müteahhitlik yapan Sezgin Köysüren oldu. Söz konusu dükkânlara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedbir konulduğu öğrenildi.