Bakan Tunç’tan peş peşe kritik temaslar! Malta, Bosna ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ OLUMLU VE SORUNSUZ ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Bakan Tunç, Bosna Hersekli mevkidaşı Bunoza ile görüşmesinde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, iki ülke halkı arasında gönül bağı bulunduğunu bildirdi.

Adli yardımlaşma alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin genelde olumlu ve sorunsuz şekilde ilerlediğini vurgulayan Tunç, "Bosna Hersek ile işbirliğimizi geliştirmeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tür çalışmalar sadece iki ülkenin değil, bölgenin de hukuk sistemine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri, hükümlü nakli ile ilgili iki ülke arasında henüz sonuçlanmamış taleplerin bulunduğunu belirten Tunç, "Bunların da hızlı şekilde sonuçlanmasıyla ilgili olarak her iki tarafın teknik çalışmalar yürütmesinde fayda olacağı kanaatindeyiz." dedi.

"ADALET VE YARGI ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİN GELİŞTİĞİNİ MEMNUNİYETLE GÖRÜYORUZ"

Adalet Bakanı Tunç, Gürcistan Adalet Bakanı Salia ile görüşmesinde, "Gürcistan'ın bizim için hem tarihsel hem de kültürel açıdan özel bir yeri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin her alanda çok boyutlu gelişme kaydettiğini anlatan Tunç, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler yalnızca siyasi ve ekonomik boyutlarla sınırlı değildir. Adalet ve yargı alanında da işbirliğimizin geliştiğini memnuniyetle görüyoruz." diye konuştu.

Suçluların iadesi, karşılıklı adli yardımlaşma, uzman değişimi, yargı mensuplarının mesleki eğitimleri ve ortak seminerler düzenlenmesi gibi konularda işbirliğinin daha da ileriye taşınabileceğine işaret eden Tunç, "Özellikle sınır aşan organize suçlar, insan kaçakçılığı, siber suçlar ve kara para aklama ile mücadele hususlarında ortak çalışmalarımızın derinleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlıklarımız arasında teknik düzeyde istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tunç, suçluların iadesi, ceza istinabe talepleri, hükümlü nakli gibi karşılıklı taleplerin gecikmeden sonuçlanması adına da çalışmaların sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.