Başkan Erdoğan’dan soykırımcı Netanyahu’ya tarih dersi: Bu coğrafyada ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni programında konuştu. Konuşmasının başında gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ: Biz tam manasıyla idrakinde olamasak dahi şehitlerimiz diridir ve Rabbimiz katında rızıklandırılmaktadır. Mertebelerin en yükseğine ulaşan şehitlerimize ne yaparsak yapalım şükran borcumuzu ödeyemeyiz. Gazilerimize de minnettarlığımızı hakkıyla ifa edemeyiz. Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları da devlet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir. Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz. Bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan minnet, vefa ve şükran borcunu yerine getirebilmenin memnuniyeti içerisindeyiz.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK: Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur. Bu konudaki kararımızdan tereddüttünüz olmasın. Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bütün ihanet odaklarına rağmen, envai çeşit saldırıya rağmen vatanımıza namahrem eli değmesine izin vermedik. Şehitlerimizin kabirleri, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. Bu siperleri hiçbir zaman aşılmadı ve aşılmayacaktır.

SOYKIRIMA EN GÜÇLÜ TEPKİ: Milletçe zor bir coğrafyada ve zor bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bin yıldır ateşle imtihan olduğumuz bu topraklarda, bugün de özgürce, onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz. Filistin başta olmak üzere, mazlumların feryatlarının, bomba ve kurşun seslerinin arasında kaybolduğu ağır imtihan günlerinden geçiyoruz. Başında "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun bulunduğu katliam şebekesi, her gün bir ülkeye saldırarak, zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki, yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.

KUYRUK ACISI: Türkiye'nin, mazlumlara umut aşılayan bu vicdanlı duruşunun, zalimleri ve destekçilerini rahatsız ettiğini hepimiz çok net görebiliyoruz. Dikkat ederseniz, artık bunu gizleme gereği duymuyorlar. Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileri aracılığıyla, kimi zaman siyasetçi kılıklı aparatları vasıtasıyla, kimi zaman uğruna can vereceğimiz mukaddesatımıza dil uzatarak, kimi zaman da tam 27 yıldır dinmeyen kuyruk acısının öfkesiyle niyetlerini, rahatsızlıklarını, hazımsızlıklarını açığa vuruyorlar.

KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ: Biz, tarih sahnesine yeni çıkmış nevzuhur bir devlet değiliz. Tam tersine, Türkiye Cumhuriyeti olarak, hafıza kartında 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi ve müktesebatı olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu kadim geleneğin birer sembolüdür. Şimdi birileri çıkıyor, güya bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa biz, bize sataşanların daha iki-üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece huzuru ve barışı götürdük. Her zaman söylüyorum; biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Unutmayın, biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız; inşallah "ilâ yevmi'l kıyâme", yani kıyamete kadar da yine burada olacağız.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE HEP BERABER VASIL OLACAĞIZ



Biz unutmayın Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla, Çerkez'iyle bir olacağız, iri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Ümitli, sabırlı, sağlam ve samimi adımlarla ilerlediğimiz terörsüz Türkiye hedefine, inşallah, beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteği ve hayır duasıyla, bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak bir leke bulaştırmadan inşallah başarıyla taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yeni bir kardeşlik destanını, yeni bir başarı hikâyesini hep birlikte yazacağız. Buna hazır mıyız? Bunu yapmaya var mıyız? İşte o zaman şehitlerimiz de bize ebedi âlemden dualarını yansıtacaktır.



SENARYOLARI YIRTIP ATACAK GÜCE VE KUDRETE SAHİBİZ



Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Senaryoyu da, senaristi de gayet iyi biliyoruz. Bölgemizi istikrarsızlığa hapsetmeye yönelik planlar inşallah tutmayacak. Emperyalist ve siyonist kan dökücüler, sinsi emellerine ulaşamayacak. Allah'ın izniyle her türlü oyunu bozacak, her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete, kuvvete, kapasiteye ve elbette basiret ve ferasete sahibiz. Tahriklere kapılmadan, sağduyu ve serinkanlılık içinde, dikkatli ve kararlı bir şekilde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 86 milyon olarak ebedi kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi etnik köken, mezhep ve hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat; birbirimize tutunacağız, birbirimize sarılacağız, birbirimize güveneceğiz; birbirimizle hoşgörü ve empatinin diliyle konuşacağız.



GÖKTAŞ: ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNİ KORUMAYA KARARLIYIZ



AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan 630 atamayla birlikte bugüne kadar 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını söyledi. Göktaş, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz, kahramanlık destanlarıyla dolu bir gurur abidesidir. Bu abidenin en canlı ve en kıymetli parçaları, aziz şehitlerimizin hatırası ve gazilerimizin varlığıdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde, kardeşliğimize kastedenler, huzurumuzu bozanlar ve vatanımıza yönelen tehditler bu topraklarda barınamadı. Şehitlerimizin emanetini korumaya, gazilerimizin duasını almaya ve ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.



630 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINININ ATAMASI KURAYLA YAPILDI



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda, 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına ataması gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla birlikte butona bastı