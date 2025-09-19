Haberler Gündem Haberleri Beyaz Saray'da Trump-Erdoğan zirvesi: ABD Başkanı "Sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek duyurdu
Beyaz Saray'da Trump-Erdoğan zirvesi: ABD Başkanı "Sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'a davet ettiğini duyurarak, "Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

