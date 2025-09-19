Emine Erdoğan’dan Gazze’deki çocukların eğitimi için acil eylem çağrısı

Gazze gönüllüsü lider eşleri, liderler ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticilerinin imzaladığı bildiri, dünyanın dört bir yanında çatışmalardan etkilenen bölgelerde eğitim alanında giderek büyüyen zorluklar karşısında ve "Eğitimi Saldırılardan Koruma Uluslararası Günü"nün altıncısı vesilesiyle yayımlandı.

Kriz bölgelerindeki çocuklara ve eğitim sistemlerine yönelik devam eden ihlallerin sona erdirilmesi için acil eylem çağrısında bulunulan bildirinin, çatışma bölgelerindeki çocukların eğitim hakkı bakımından kayıtlara geçmiş en kötü yıl olarak nitelendirilen ve giderek ağırlaşan duruma karşı ortak bir tutum sergilemek ve Gazze başta olmak üzere diğer çatışma bölgelerinde yaşanan insani felaketin boyutlarına ışık tutması hedeflendi.

Çatışma ortamlarında yaşayan çocukların durumunun endişe verici bir hızla kötüleştiğine dair derin kaygıları dile getirmek üzere bir araya gelen lider eşleri, bu bölgelerdeki çocukların öldürüldüğü, aç bırakıldığı, yaralandığı ve başta eğitim hakkı olmak üzere temel insan haklarından mahrum edildiği bu yılın, özellikle çocuklar açısından son derece vahim bir yıl olduğunu bildirdi.