İşçilerin hakkını savundu kapı dışarı edildi

"İŞÇİ KIYIMA KARŞI ÇIKTI İŞSİZ KALDI"



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın talimatıyla, Fırıntaş Şirketinde çalışan işçiler, Danışman Melih Özay tarafından haksız yere işten çıkarılmaya başlandı. İşçi kıyımına karşı çıkan Koordinatör Ali Kundakçı ile Melih Özay arasında gerilim yaşandı. İddialara göre ikili yumruk yumruğa kavga etti. Kavganın üzerinden çok geçmeden koordinatörlük görevinden alınarak işçi statüsüne geçirilen Kundakçı daha sonra da işten çıkarıldı.

"BU BİR SON DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ"



Yaşanan skandal sürecin ardından kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Ali Kundakçı, "Fırıntaş Koordinatörlüğü görevime, Melih Özay tarafından son verildi. Bunu bir son değil, yeni bir başlangıç, bir 'sezon finali' olarak görüyorum. Mücadelem şahsi olmaktan öte, haksız yere işten çıkarılan Fırıntaş emekçisi kardeşlerimin haklarını savunmak içindir. Melih Özay'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, CHP il ve ilçe başkanlıkları ve Balıkesir bürokrasisi üzerindeki etkilerini ve baskılarını, her şeyi konuşacağız. Sezon yeni başlıyor!" şeklinde bir paylaşım yaptı.