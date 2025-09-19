MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli şunları ifade etti:

YERYÜZÜ LANETLİSİ: Gazze'de masum bir halkın imha ve itlaf süreci vahşetin akılları ihlal eden her türlü yol ve yöntemiyle ilerletiliyor. Haydut ve deccal devlet konumuna sabitlenen İsrail, aleni şekilde işlediği ve ikmal ettiği yüzyılın soykırım suçuyla yeryüzü lanetlisi olarak serpildi. En ağır siyasi ve hukuki bedelleri ödemekten de kurtulamayacak. Siyonist barbarlığın toplu cinayet ve katliamları hiçbir inanç ve kitaba sığmayacak seviyede ve şiddet noktasında.

TAHAMMÜL KALMADI: Artık Gazze'de süregelen insani felakete sabır ve tahammül kalmadı. İsrail'in tahrik dozunu artırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdit. Tüm ihtimaller üzerine çalışılmalı, daha ötesi tetikte bekleyerek son derece tedbirli ve teyakkuz içinde hareket edilmeli. Hiçbir bahaneye sığınmadan başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum ABDİsrail ortak yapımı cinayet ve yıkım politikasına sonuna kadar direniş göstermeli.

AYAĞIMIZIN ALTINDA: İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları elbette ayağımızın altında. Kudüs'ün tarihsel, inanç ve kültür temelli manevi statüsüyle oynamaya azmetmiş çevreler insanlık vicdanında yok hükmünde.

KUDÜS MİRACIMIZIN ONURU: Kudüs, Harem-i Şerif'tir. Kudüs, miracımızın onurudur. Bu namusa el uzatan siyonizmin tetikçileri ve onların işbirlikçileri kaybetmeye hem insanlık hem de Allah nezdinde mahkûm. Kulun hesabı varsa, Allah'ın da hesabı var. Oyunlarla elimizden alınan yerin adıdır Kudüs. Kudüs'ü yüz yıl önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Çünkü Kudüs düşerse tarih düşer, İslam zaafa uğrar. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yok.



TÜRKİYE-RUSYA-ÇİN İTTİFAKI ÖNERİSİ

BAHÇELİ, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek "TRÇ" ittifakının inşa ve ihya edilmesi. TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir" dedi.