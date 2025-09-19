S-400’ler için duruşumuzda değişiklik yok

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine" dair basında yer alan iddialar için, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" dedi. Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlere ilişkin de "Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadesini kullandı.