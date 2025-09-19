Türkiye BM’de Filistin’in sesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin BM Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını söyledi. Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini kaydeden Erdoğan, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini ifade etti. Erdoğan, İsrail'e uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti. Ülkemizin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin BM Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını ifade etti. Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. ABD, ağustos sonunda Abbas ve 80 Filistinli yetkilinin vize işlemlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. Bu kararla, Filistinli yetkililerin New York'ta yapılacak 80.BM Genel Kurulu'na katılımı da engellenmiş oldu.