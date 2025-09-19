Türkiye ve Mısır’dan dev tatbikat

Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de 22-26 Eylül tarihleri arasında Dostluk Denizi, Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı icra edilecek. Tatbikat, 13 yıllık aranın ardından bir ilk olacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, dün düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri verdi:

İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Ortadoğu'yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır.

Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur.

FİDAN: İLİŞKİLERİMİZ TARİHİN EN İYİ DÜZEYİNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır ilişkilerinin "modern tarihin en iyi düzeyine" erişmiş durumda olduğunu söyledi. Mısır'ın MBC Masr kanalının sorularını yanıtlayan Fidan, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin, halklar arası ilişkinin her zaman mükemmel olduğuna dikkati çekti. Fidan, "Zaten iki halk birbirinin benzeri, ayırmak mümkün değil. Fakat siyasal elit arasındaki ilişki ve bürokrasiden bürokrasiye, hükümetten hükümete olan ilişki gerçekten fevkalade iyi bir noktaya ulaşmış durumda. Her konuyu konuşabiliyoruz" dedi.