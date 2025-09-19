Türkiye zirveye oynuyor

Dünya basını, yoğun ilgi gören KAAN ve Baykar İHA'ları ile Türkiye'nin Güney Kore'yi geçerek savunma ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girebileceğini yazdı. Eurasian Times, Türkiye'nin son yıllarda hızla büyüyen savunma ihracatı potansiyeline ilişkin hazırladığı analizde, dünyada artan silah ithalatının Türkiye'yi dünyanın en büyük savunma ihracatçılarından biri haline getirebileceğini bildirdi. Libya'da aylardır süren gerginliğin Türkiye'nin arabuluculuğu ile sona ermesi, Fransız basınında yankı buldu. Le Monde, Ankara'nın Trablus'taki etkin arabuluculuk süreciyle hem Libya'daki siyasi dengelerde hem de Doğu Akdeniz'de oyun kurucu bir aktör haline geldiğini yazdı. Gazete, Türkiye'nin sadece batıda değil, Halife Hafter'in kontrolündeki doğuda da nüfuzunu artırarak bölgesel stratejisini güçlendirdiğini vurguladı.