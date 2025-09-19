Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinledi. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 11'inci kez toplandı. Toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından temsilciler sırasıyla söz aldı.

'TOPLUMSAL DESTEK YÜKSEK'

Doğu-Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Başkanı Şah İsmail Bedirhanoğlu: "Yürütülen bu sürecin toplumsal, siyasal ve bürokratik desteği çok yüksektir. Tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz, bölgede yaşayan ve uzun bir süredir iş camiasının sivil toplum örgütlerinde çalışan birisi olarak inanılması çok zor gelişmelere tanıklık ediyoruz. 'Çatışma ve şiddet bitiyor' inancı, bölgede yaşayan iş camiası ile toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmektedir. Türkiye'nin geleceğini ipotek alan bu meseleyi çözmek zorundayız."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş Kadınları Derneği Başkanı Özlem Külahci Tanaman: "Barışın en büyük güvencesi anayasal zemindir. Atılan adımlar siyasi dalgalara kurban gitmemeli, toplumun her kesimi kendisini anayasal güvence altında hissetmelidir."

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Devrim Türk: "Kalıcı barış ve demokratik kapsayıcılık yalnızca siyasal değil aynı zamanda ekonomik bir vizyonla desteklenmelidir."

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orkan Kandemir: "Bölge halkı ve güvenlik korucularının devletimize olan sadakat ve güveni en üst düzeydedir. Bazı hususların açıklığa kavuşturulması hem halkın hem de güvenlik korucularının endişelerini giderecek ve güvenliğin kalıcı olarak tesis edilmesine katkı sağlayacaktır."

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan: "Toplumumuzun bütün kesimleri olarak üzerimize düşen tarihi sorumluluk gereği, kardeşlik ve barış ruhunu yeniden dirilterek gelecek nesiller için huzur dolu, müreffeh bir gelecek bırakabilmek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız."



'DÜNÜN ACILARINI DEĞİL YARININ İNŞASINI KONUŞALIM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu ülkede Türklerin ve Kürtlerin, milletimizin arasına birtakım fitneler kurulmaya çalışıldı. Eğer tarihi şöyle incelemeye kalkarsak inanın ki önümüze çıkan bu tarihi fırsatı yakalamak şöyle dursun, tarihin gerisine gideriz. Bu millet çok acı çekti. On binlerce insan öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Analar çok ağladı, artık analar ağlamasın. Türkiye ortak bir geleceği, yeniden tarihten getirdiği çok güzel örnekler verdiniz. Ahmed-i Hani'yi, Selahattin Eyyubi'yi, Yunus Emre'yi ve Dede Korkut'u birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur. Ortak kültürümüz ve kimliğimiz içerisinde biz dün ne olduğunu tartışmayı değil, yarın nasıl bir Türkiye'yi, güçlü, müreffeh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla hep beraber bir ve beraber olmuş, demokrasiyle, adaletle ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız" ifadelerini kullandı.