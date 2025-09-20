AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği...

"TAM BİR SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor.

"SİYASİ HAYATIMIZ İÇİN OLUMSUZ BİR ÖRNEK OLARAK TARİHE GEÇİYOR"

Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye" edildiği bir süreç yönetiyor. CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.