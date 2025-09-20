Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Özel'in sözlerinin tam bir "siyasi cehalet" örneği olduğunu belirterek, "Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor." dedi.

"TAM BİR SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor.

"SİYASİ HAYATIMIZ İÇİN OLUMSUZ BİR ÖRNEK OLARAK TARİHE GEÇİYOR"

Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye" edildiği bir süreç yönetiyor. CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor.

Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle "öğrenmeyi öğrenme" sürecine girmesinde fayda vardır."

