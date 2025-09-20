AK Parti’den Yahşihan Belediye Başkanı’na ihraç Talebi

Kırıkkale'nın Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli irtikâp suçlamasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikâp soruşturması çerçevesinde polis ekipleri dün operasyon düzenledi. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli, polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon sonrası AK Parti'den yapılan açıklamada, "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.