Balıkesir’de yeni evlerin temeli atıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yaralar hızla sarılıyor. Depremin hemen ardından geçici konteyner evlerin kurulduğu bölgede yeni evlerin temeli atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı temel atma töreninde duygusal anlar yaşandı. Kurum köylülerle 1 ay sonra yeni evlerinin temelini atmak için bir araya geldi. Sözünü yerine getiren Bakan Kurum önceki ziyaretinde teselli ettiği Şükriye Evren'i tören alanında görünce yanına giderek, "Artık üzülme" dedi.