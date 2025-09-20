Başkan Erdoğan Filistin’in sesini BM kürsüsünden haykıracak

Başkan Erdoğan, 23 Eylül Salı günü bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak. Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak. Erdoğan, bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere, 14 kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan'ın 2014'te cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez hitap ettiği BM Genel Kurulu'nda sarf ettiği "Dünya beşten büyüktür" sözü küresel bir "motto" haline geldi. AA