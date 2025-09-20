Çöp evin sahipleri komşuları bezdirdi

İstanbul Ortaköy'de, yaşlı bir kadın ile kızının yaşadığı çöplerle dolu ev komşuları isyan ettirdi. Eğsabet Gezer ve kızı; komşuların şikayeti üzerine belediye ekiplerinin daha önce temizlediği evi plastik şişe, poşet ve atık malzemelerle doldurarak yine çöplüğe çevirdi. Mecidiye Mahallesi Cibinlik Sokak'taki evden gelen kokular üzerine komşular yine şikayet etti. Komşular, evlerini böcek bastığını söyleyerek Beşiktaş Belediyesi'ne şikâyette bulundu. Belediye ekiplerinin 5'inci kez boşalttığı evden bu kez 1 ton çöp çıktı. Çöp evin yan tarafındaki dairede oturan Melek A., sağlık durumunun bozulduğunu, kalp rahatsızlığı olduğunu, kapının altından evi basan böceklerin hayatlarını zehir ettiğini söyledi. Böceğin kolunu ısırması nedeniyle hayati tehlike atlattığını belirten Melek A., "Anne kız sokakta ne kadar çöp varsa eve taşıyor ve o leş gibi kokan ve sürekli kapı aralığından böceklerin evimizi bastığı bir ortamda yaşıyorlar. Benim ve alt daireleri ilaca dayanıklı böcekler bastı. Bıktık usandık" dedi.