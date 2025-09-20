Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Özgür Özel’e tepki: Politika üretemeyen polemik üretir

"TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ GÜNDEM GENİŞ BİR YELPAZEYİ KAPSAMAKTADIR"

Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.