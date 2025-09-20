Gelibolu’ya yeni hastane müjdesi ve Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı yolda

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çanakkale Valiliği ziyareti sırasında kentteki sağlık yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Biri kent merkezinde, ikisi ilçelerde olmak üzere toplam üç yeni hastane yapılacağını duyuran Bakan, özellikle Bayramiç ve Gelibolu ilçelerindeki projelerin son aşamaya geldiğini belirterek, "İnşallah çok kısa zamanda hastane inşaatlarımız başlayacak" dedi. Son 20 yılda Çanakkale'de sağlık hizmetlerinin iki kat arttığını ifade eden Memişoğlu, aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezleriyle koruyucu hekimliğin daha da güçlendiğini vurguladı.

TÜRKİYE KENDİ SMA İLACINI ÜRETECEK

Bakan Memişoğlu'nun ziyaretindeki en dikkat çekici açıklamalardan biri ise nadir hastalıklarla mücadeleye yönelikti. Türkiye'nin 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üreteceğini açıklayan Memişoğlu, "Bundan böyle moleküler tedavilerle nadir hastalıklara kendi ilacını üretebilen bir ülke olacağız" diye konuştu. Polifarma tarafından Tekirdağ'da kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin de bu hedef doğrultusunda kritik bir rol üstleneceğini söyleyen Bakan, "2026 yılında çevremizdeki ülkelere de ilaçlarımızı ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK HİZMETLERİ KADAR SAĞLIKLI YAŞAM DA ÖNEMLİ"

Toplum sağlığına yönelik mesajlar da veren Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarını önemsemeleri çağrısında bulundu. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan "Sigarayı Bırakma" standını ziyaret eden Bakan, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

ÇANAKKALE PROGRAMINDA YOĞUN İLGİ

Sağlık Bakanı Memişoğlu'na Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve yerel yöneticiler eşlik etti. Ziyaret boyunca hem yeni yatırımların hem de Türkiye'nin sağlıkta kendi kendine yeten bir modele doğru ilerleyişinin altı çizildi.